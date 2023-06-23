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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

14:37 . 23/06/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralı uzman çavuş şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu’nda girdiği çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesinin Alanya’da toprağa verileceği öğrenildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Pençe Operasyonu bölgesi
#Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras
#Cumhurbaşkanı
33 dakika önce
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