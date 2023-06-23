Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Pençe Kilit Operasyonu’nda girdiği çatışmada ağır yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehidin cenazesinin Alanya’da toprağa verileceği öğrenildi.