Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit babasına taziye telefonu "Bedelini çok ağır ödettik"
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: "Bedelini çok ağır ödettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde dün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in babasını arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan: "Allah sabırlar versin inşallah. Bedellerini onlara çok ağır ödettik, ödetiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine sabır diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine sabır diledi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde roketli saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi, bugün memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu törende, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı, insanların salgından kurtulması için dua edildi.


"Onlar peygamberimize en yakın olanlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenazenin ardından telefonda görüştüğü şehidin babası Hüseyin Nayir'i arayarak başsağlığı diledi. Acılı babaya sabırlar dileyen Erdoğnan: "Hüseyin Bey başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin inşallah. Rabb'im cennetinde buluştursun. Allah yar, yardımcımız olsun. Yavrularımız kaç taneydi? Biliyorsun şehitlerimiz, peygamberimize en yakın olanlar. Peygamberimizin de şehit olmayı arzu ettiği hadislerde açıktır" ifadelerini kullandı.

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AA
Cenazede şehidin babası ayakta durmakta güçlük çekti.

Teröristlere şehitlerin bedellerini çok ağır ödettiklerini belirten Erdoğan, "Nitekim dünkü olayda olanlar da çok ağır ödediler, bugün de ödemeye yine devam ediyorlar inşallah. Allah razı olsun. Biraz sonra Savunma Bakanım da, Genelkurmay Başkanım da yanımda olacaklar. Onlarla da bu konuları tekrar konuşacağız inşallah. Sizin de selamlarınızı kendilerine ileteceğim. Yengeme de ve diğer çocuklara da aynı şekilde başsağlığı dileklerimi de iletirseniz. Cumanız da mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir

Bin oğlum olsa bini de gönderirim

Şehit babası Hüseyin Nayir da "Dostlar sağ olsun. Cumhurbaşkanım bin tane oğlum olsa binini yine gönderirim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanım." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

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