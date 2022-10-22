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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Cemil Yavaşın ailesine başsağlığı mesajı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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