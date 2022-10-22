Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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