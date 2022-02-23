Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye

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Akşener'in 'vurgun' iftirasına PTT'den yanıt: Otomatik dolum talimatıyla masrafsız işlem yapılabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada, PTT üzerinden HGS satışı yapan bir şirketten yetkilendirme ücreti alınmadığını öne sürdü. Akşener'in iddialarına ilişkin PTT'den yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir. Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır." denildi. Açıklamada, HGS mobil uygulamasını üzerinden kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerin masrafsız olarak işlem yapabildiği vurgulandı.