Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Erenin ailesine taziye
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Erenin ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren'in ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayrettin Eren'in cenaze namazında konuştu: Kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayrettin Eren'in cenaze namazında konuştu: Kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı ve edilen duaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük, çok beraber olduk. Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini malum alıyor. Mekanı cennet olsun. Rabb'im bizleri inşallah cennetinde birlikte haşr-u cem eylesin.' açıklamasında bulundu.

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