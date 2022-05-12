Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit polis memuru Dumanın ailesine başsağlığı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Duman'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şüpheli araç takibi sırasındaki trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit polis memuru Dumanın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de şüpheli araç takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Hüseyin Duman'ın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı: Bir polis şehit oldu
FOTOĞRAF 5
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte bir otomobilin sıkıştırmasıyla sürücüsünün hamle yaptığı TIR, üzerinde Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman adlı yunus polislerinin olduğu motosikletle çarptı.
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Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR ise Yediemin Otoparkına çekildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Kazayı gören Yakup Ayyıldız, \"Işıklardan çıkan TIR, polis arkadaşlara vurdu. Şu anki durum neyi gösterir bilmiyoruz ama gerçekten çok feciydi. Oradan buraya kadar savurdu. Oradan bu yola kadar saptı. O kadar şiddetli şekilde çarptı yani. Allah yardım etsin inşallah sonu iyi olur\" dedi.
Sultanbeyli'de TIR motosikletli yunus ekibine çarptı: Bir polis şehit oldu
Sultanbeyli'de iddiaya göre seyir halindeki TIR, motosikletli yunus polislerine çarptı. Kazada motosikletteki iki polisten biri şehit olurken diğeri yaralandı.


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