Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Duman'ın ailesine başsağlığı

CHP'nin hazırladığı mülteci raporu: Suriyeliler kalıcı kabul edilmelidir

CHP'nin 2016 yılında hazırladığı ve “Sınırlar Arasında - İnsanlık Dramından İnsanlık Sınavına” adıyla kitap haline getirilen mülteci raporu yeniden gündem oldu. CHP'li milletvekillerin 10 aylık çalışması sonucunda hazırlandığı belirtilen raporda, sığınmacılara haklarının verilmediği ve Türkiye'deki Suriyelilerin daha iyi koşullarda hizmet almaları gerektiği ifade ediliyor.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından 20 Haziran 2016 tarihinde basın toplantısıyla tanıtılan raporda, 'Geçici koruma statüsü verilen Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının ülkemizde kalıcı oldukları kabul edilmelidir. Ülkemizde aslında mülteci olarak bulunan ancak mülteci sayılmayan insanlara hakları teslim edilmelidir' denilirken, mültecilerin toplumsal yaşama katılımlarını makro politikalarla düzenleyecek ve entegrasyonu sağlayacak bir 'Göç ve Uyum Bakanlığı'nın mutlaka kurulması gerektiği belirtiliyor.