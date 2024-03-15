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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

15:51 - 15/03/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Güven'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Konya
#Ercan Güven
14 dakika önce
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