Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesine başsağlığı mesajı

Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre; Türk Yıldızları'na ait F5 eğitim uçağının iniş yapacağı esnada düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi. MSB tarafından yapılan açıklamada uçağın kaza kırıma uğradığı bilgisi verilirken, "Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." denildi.