Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diriliş yazarı Sezai Karakoç'u andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;
Diriliş şairimiz Sezai Karakoç Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.
Diriliş şairimiz Sezai Karakoç Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/Q4NIgPzrsD
Diriliş şairimiz Sezai Karakoç Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/Q4NIgPzrsD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2022
SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?
Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.
Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan edebiyatçı, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956’da maliye müfettiş yardımcısı oldu. Edebiyatçı Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.