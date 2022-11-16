Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç paylaşımı

Erdoğan’dan “Türkiye Kürtleri öldürüyor” diyen gazeteciye cevap: Farklı bir ırkçılığın içerisindesin

G20 Zirvesi için Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin “Türkiye'nin Kürtleri öldürdüğüne” yönelik provokatif sorusuna, “ABD'de yaşayan Türk olduğunuzu söylediniz. Buna inanmıyorum. Sanırım farklı bir ırkçılığın içerisindeniz. Bizim Kürtlerle sorunumuz yok” cevabını verdi.

