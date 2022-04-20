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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacı tartışmalarına ilişkin konuştu. Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidar olduklarını belirten Erdoğan, ''Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir'' dedi. Erdoğan, bayram ikramiyeleri için ise, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sığınmacı ve bayram ikramiyesi açıklaması - Son dakika haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacı tartışmalarına ilişkin konuştu. Erdoğan, sığınmacılara ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin, "Süleyman beyin dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.

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Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu.

Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" ifadelerini kullandı.

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