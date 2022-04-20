Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacı tartışmalarına ilişkin konuştu. Erdoğan, sığınmacılara ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin, "Süleyman beyin dediği doğrudur. Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşünü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir" dedi.

GÜNDEM Bakan Soylu'dan Suriyeli göçmen tartışmasıyla ilgili açıklama

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu.

Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" ifadelerini kullandı.

REKLAM