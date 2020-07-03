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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Sakarya'daki patlamada 2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette" dedi. Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama) 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette" dedi.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
GÜNDEM
Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

  • "Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz.
  • Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım."

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