Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlama) 189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. Temennimiz yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olanlarla ilgili olumsuz haberler almamak. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette" dedi.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 can kaybımız, 1'i ağır 74 yaralımız var. #Sakarya #Hendek https://t.co/Dc2VuOwkql
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 can kaybımız, 1'i ağır 74 yaralımız var. #Sakarya #Hendek https://t.co/Dc2VuOwkql— Yeni Şafak (@yenisafak) July 3, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur" diye konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:
- "Savunma Bakanım oraya gitmiş durumda. Orada yapacakları çalışmayla Libya'daki süreci çok daha yakın bir markaj içinde sürdürelim istiyoruz.
- Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaları çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım."