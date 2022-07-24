Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı: Güney sınırlarımızı terörden temizlemekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Rasim abi ömrünü ve düşüncesini söze, sözünü eyleme dönüştürmek için harcamış ve bu uğurda emek vermiş gerçek bir mücadele adamıydı. Rabbim Rasim Özdenören'i cennetiyle müşerref eylesin.

İnsanlığın geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğindeyiz. Uluslararası ilişkilerden, ekonomiye aileyi ve toplum yapısına kadar insanlık yeni sınamalarla karşı karşıya kalmaktadır.

İnsanlığın bugünkü sorunlarını çözecek bir medeniyet inkişafını hep beraber gerçekleştireceğiz.

Tüm insanlığa faydalı nesiller yetiştirmedikçe büyük davanın hedefine ulaşmasını sağlayamayız.

Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e çıkardık.

Artık üniversitelerimiz, sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Eğitim-öğretim programı ve öğretim kadromuzu yenileyerek, ideal olanı hedefleyip, mümkün olana ulaşmamız gerek.

REKLAM

İlimle bilimle hikmetle donanmış nesiller yetiştirmek hocalarımızın, öğretmenlerimizin görevidir. Ülkemizi yeniden dünyanın bilim merkezi haline getirmeliyiz.

Dünyadaki güç dengeleri sürekli değişti. Bir süredir üretim ve tedarik zincirinde kırılmalar, ekonomik ve sosyal dönüşümleri hızlandırdı. Bu kritik dönemde Türkiye olarak kendimize çok büyük hedefler belirledik.

Tahıl anlaşmasında olduğu gibi anahtar ülke konumundayız. Sorun yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi hal yoluna koyduk.

Türkiye'ye karşı husumet politikası izleyenleri, tutumunu gözden geçirmeye ve vazgeçmeye mecbur bıraktık.

Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız. Siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğimizi herkese gösterdik.

REKLAM

Ayrıntılar geliyor...