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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz program Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program: Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün programında olmamasına rağmen sürpriz bir etkinliğe katıldı. Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelen Erdoğan'ın programından kareler,

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur tarafından sosyal medyadan servis edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz program: Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bugün Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yeni Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ağırlayacak. Başbakan Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükumet yetkililerinin eşlik edecek.

Videolar gün içinde paylaşılacak

Ancak Erdoğan bugün programının dışına çıkarak

Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Sürpriz programın fotoğraflarını Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur, Twitter hesabından servis etti. Cesur açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Sürpriz bir program oldu. Gün içersinde buluşmadan videolar @RTErdogan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret: İngiltere'de ayrılan Antalyalı siyam ikizlerini kabul etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret: İngiltere'de ayrılan Antalyalı siyam ikizlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı.
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Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti.
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Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.
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Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü? dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de fırına uğradı. Esnafla sohbet eden Erdoğan, simit ve ekmek alarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.
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Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
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Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Cuma namazı çıkışında esnafla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde cuma namazını kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı. Ayrıca Erdoğan Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.


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