Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program: Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bugün Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yeni Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ağırlayacak. Başbakan Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükumet yetkililerinin eşlik edecek.

Videolar gün içinde paylaşılacak

Ancak Erdoğan bugün programının dışına çıkarak

Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Sürpriz programın fotoğraflarını Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur, Twitter hesabından servis etti. Cesur açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Sürpriz bir program oldu. Gün içersinde buluşmadan videolar @RTErdogan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak."

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Cumhurbaşkanımız Millet Kütüphanesinde gençlerle buluştu. Sürpriz bir program oldu.



Gün içersinde buluşmadan videolar @RTErdogan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. pic.twitter.com/r9N5CNZeol — Ismail Cesur (@icesur) April 12, 2021

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret: İngiltere'de ayrılan Antalyalı siyam ikizlerini kabul etti

FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı. Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti. Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu. Erdoğan'ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü? dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de fırına uğradı. Esnafla sohbet eden Erdoğan, simit ve ekmek alarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim açılış törenine canlı bağlantıyla katılacak. BiP'te paylaş

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