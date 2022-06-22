Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile iki saatlik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Baş başa görüşme yaklaşık iki saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Baş başa görüşme yaklaşık iki saat sürdü.
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