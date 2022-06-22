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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile iki saatlik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık iki saat sürdü

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile iki saatlik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Baş başa görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

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