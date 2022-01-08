Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tabipler Birliği’ne ‘Turkovac’ tepkisi: Siz ne sahtekar ne yalancısınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Konya'da konuşan Erdoğan daha sonra Konya-Karaman hızlı treni ile hattın sürüşünü yaparak Karaman'a hareket etti.

40 dakika süren yolculuğun ardından Erdoğan Karaman'a ulaştı.

TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılan Erdoğan halka hitap ediyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/0PK4LbB5AX — Yeni Şafak (@yenisafak) January 8, 2022

İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 40 dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

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Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 40 dakikada gelinebilecek ve artık hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya-Karaman-Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek.

63 milyon lira tasarruf

Açılışını yaptığımız hızlı tren hattı pek çok alanda ülkemize sadece bu yıl 63 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yatırım bedeli 1 milyar 390 milyon lira. 102 kilometrelik Konya-Karaman Hızlı Tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları daha sonraki yıllarda malesef ihmal edilmişti. Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometrede devraldığımız mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik.

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Toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Bir zamanlar batıda yüksek hızlı trenlere binerdik ve rabbim nasip etti. Bütün mesele gönül meselesi. Biz azmettik, tevekkül ettik rabbim de bizlere bunu yapmayı nasip etti. Tamamladığımız 2368 kilometre yeni demiryolu hattına sürekli ilaveler yapıyoruz.

Ankara-Sivas Hızlı Tren hattının deneme sürüşleri başladı. En kısa sürede inşallah onu da açıyoruz. İnşası süren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı ihracatımız açısından çok önemli bir proje. Bugün ayrıca çeşitli kurumlarımıza, belediyemize ve özel sektörümüze çeşitli açılışlarımızı yapıyoruz.

Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Elimiz boş gelmedik. Elimiz dolu dolu geldik. Futbol sahaları, spor salonları, yurtları, gençlik merkezleri de açıyoruz.

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Toplamda 2 milyar 311 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin Karaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Biz sizi Allah için seviyoruz

Yola çıktığımızdan bu yana Karaman hep bizimle yürüdü. Karaman bütün bu sevgilere layık.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir.

Bizim vizyonumuz evlatlarımıza gururla sahip çıkacakları bir Türkiye bırakmaktır.

Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor. Bu değişimi yakalamakta kararlıyız.

Tek parti faşizme önümüzü kestiler. Vesayet güçleriyle ayağımıza prangalar vurdular. Rahmetli menderestnen özala hepsini saf dışı bıraktılar. Ak Parti olarak bu oyunların her biriyle hepsiyle teker teker yüzleştik. Sizin desteğinizle alnımızın akıyla çıktık.

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2023 için gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kadın kardeşlerimiz, gençlerimiz kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz?

Milletimizin refah düzeyini cumhuriyet tarihinin en yükseğine getirdik. Nankörleri koy bir kenara, takdir eden eder. Siz bakmayın eski Türkiye'yi özleyenlere. Eski Türkiye'nin ne olduğunu en iyi onlar biliyor. Ülkeyi terkrar siyasi kaos günlerine geri dönme isteği budur. Varsın siyasi kaos olsun, yeter ki bunların gemileri yürüsün.

Ülkemizde böyle bir muhalefet anlayışı maalesef var.

TABİPLER BİRLİĞİ'NE TURKOVAC TEPKİSİ

Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda. Bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor. Bunlar çıkmış böyle bir şey yok diyor. Ne sahtekarsınız ne yalancısınız. Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı? Yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerin yaptık. O rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Sizin o zaman hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşların haklarını bir kez çıkıp savunmadı.

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ENFLASYONDAKİ MÜSİLAJI TEMİZLEYECEĞİZ

İnşallah 2023'te büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesini verirken, bu çarpık zihniyeti de tarihin tozlu raflarına göndereceğiz. Milletimizin her bir ferdine bu gerçekleri anlatacağız.

Şehit yakanlarına söven, milli hassasiyetlerini dile getiren vatandaşlarımıza hakaret eden haysiyetsizlerin ne olduğunu anlatacağız.

İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatlıları istihdam etmişler. Dün gezi olaylarındaki meselenin adalet, 6-8 ekim olaylarının Kobani meselesi olmadığı kesinleşmiştir. Bunlar vatan topraklarımızda kurulan kirli bir senaryodur.

Kur oyunları üzerinden ülkemizi diz çöktürmek istediler. 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik. Döviz birden inmeye başladı. Siyasi muhalefet adına bunların gönüllü figüranlığını yapanların çirkinliğini ben sizin takdirinize bırakıyorum.

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FAHİŞÇİLERİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız.

Ülkemizi her alanda kalkındıracağız.

Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.