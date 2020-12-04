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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan taciz iddialarıyla ilgili açıklama CHP istikametini kaybetti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taciz iddialarıyla ilgili açıklama: CHP istikametini kaybetti

CHP'deki taciz olaylarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temiz belediyecilikten bahseden zatın halini görüyorsunuz. Şu an CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten kadın çok ciddi bir ceza ile karşı karşıyadır. Dosya istinaftadır. CHP istikametini kaybetti. CHP'nin şirazesinin kaybolduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'deki taciz olaylarına Esenler de eklendi, yorumunuz nedir?" sorusuna "Temiz ve ahlaki belediyecilikten bahseden bu zat, ne yazık ki tabanına sahip olamadığını göstermiştir. Şu an CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten kadın çok ciddi bir ceza ile karşı karşıyadır. Dosya istinaftadır. CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. İstikametini kaybetmiştir" cevabını verdi.

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CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olma konusunda bir sıkıntım söz konusu değil
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olma konusunda bir sıkıntım söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil.Ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adım atmamız gerekiyor' şeklinde konuştu.


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