Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taciz iddialarıyla ilgili açıklama: CHP istikametini kaybetti
CHP'deki taciz olaylarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temiz belediyecilikten bahseden zatın halini görüyorsunuz. Şu an CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten kadın çok ciddi bir ceza ile karşı karşıyadır. Dosya istinaftadır. CHP istikametini kaybetti. CHP'nin şirazesinin kaybolduğu ortaya çıkmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'deki taciz olaylarına Esenler de eklendi, yorumunuz nedir?" sorusuna "Temiz ve ahlaki belediyecilikten bahseden bu zat, ne yazık ki tabanına sahip olamadığını göstermiştir. Şu an CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten kadın çok ciddi bir ceza ile karşı karşıyadır. Dosya istinaftadır. CHP'nin şirazesi kaybolmuştur. İstikametini kaybetmiştir" cevabını verdi.