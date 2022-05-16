Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tarihi ziyaret' vurgusu: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum.

Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz.

Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişiklerimizin 60. yılına tekabül ediyor. Ortak mazimiz 500 yıl önceye kadar dayanıyor. İkili ilişkilerimizi yeni bir düzeye taşıyan Yüksek Düzeyli İş Birliği Teşkilatımızın ilk toplantısını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. İş birliğimizi daha da ileriye taşımayı bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Salgına rağmen ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yeni hedefimiz 10 milyar dolar.

Cezayir'in birçok alanda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, turistik; bütün bu alanlarda Türkiye-Cezayir olarak geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye olarak her konuda Cezayirli kardeşlerimizin yanındayız. Yatırımcılarımızla bu süreci yakından takip ediyoruz.

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Cezayir'i üretim üssü olarak gören yatırımları ülkenize yönlendiren firmalarımıza desteğinizi sürdüreceğinizden eminim. Yarın iş forumunun karşılıklı ticaretimizin ve yatırımlarımızın artırılmasına katkıda bulanacağı muhakkaktır.

"CEZAYİR KITANIN LİDER ÜLKELERİNDEN"

Enerji ve madencilik alanlarındaki çalışmalarımız ülkelerimizin refahını artıracaktır. Bugün aynı zamanda ortak coğrafyamız olan Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri ele aldık. Cezayir kıtanın lider ülkelerinden biridir. Cezayirli kardeşlerimizin kıtanın kuzeyi başta olmak üzere Afrika'nın tamamında oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz.

Türkiye olarak kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Libya ve Somali, kıtanın ekonomik kalkınmasına ve sosyal barışına verdiği önemi gösteren iki örnektir. Somali'deki seçimin sonuçlarını Somali halkı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasına katkı sağladığı Somali'de Cumhurbaşkanlığı seçimin başarıyla tamamlanmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı sayın Hasan Şeyh Mahmud'u tebrik ediyorum.

Açılacak başkonsolosluğumuz iki ülkenin gayretlerine destek verecektir. Türkiye Maarif Vakfı, Cezayirli gençlere kaliteli eğitim imkanı sunacaktır. Karşılıklı olarak açacağımız kültür merkezleriyle daha da kuvvetlendirilmesini hedefliyoruz. Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zemini tahkim ettik. Tüm alanlarda atılabilecek somut adımları ilgili bakanlarımız değerlendirmeye ve hayata geçirmeye devam edecektir."

KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sözü alan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi ayrıcalıklı ilişkilerimize katma değer sağlayan ziyaretimizle birlikte siyasi, ekonomik, kültürel ve her alanda olanaklar çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulduk.

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Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğum ikili görüşme gerçekten kapsamlı ve verimliydi. 2 yıl önce bir araya gelmiştik Cezayir'de. 2020 yılında sayın Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret ettiğinde bir dizi iş birliği anlaşmasına imza atmıştık.

O sırada sayın cumhurbaşkanı Türk yatırımlarının Cezayir'deki hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti. Ben şu an inşallah bu yatırım oranını yakın zaman içinde 10 milyar ve üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım.

Siyasi ve ekonomik strateji bağlamında çok önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke halkları ve ülkelerinin faydalarına olacaktır.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Aynı bağlamda 2 yıldan beridir ortaya koyduğumuz yol haritasının ne aşamaya geldiğine bakmış olduk. Şüphesiz o ziyaretin çok önemli meyveleri oldu. Bunlar arasında tekstil sektörünü söyleyebilirim. Demir ve çelik alanında orada bir yatırım yaptı. Bu yıl itibariyle Cezayir'den 1 milyar dolarlık bir ihracat da gerçekleştirmiştir. Tüm alan, sektörler ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bütüncül bir işbirliğinin tesisi için bütün potansiyellere ve olanaklara sahiptir diyebilirim.

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Bizler iş birliğimizi geliştirebiliriz. Daha güçlü köprüler kurabiliriz. Beklediğimiz dinamizmi tarihi ilişkilerimize de katarak iki kardeş ülkeyi çok d aha iyi noktalara beraberce ulaştırabiliriz.

Görüşmelerimiz sırasında ortak meselelere de değinmiş olduk. Filistin halkına karşı işlenen suçlar ve ihlallerle ilgili olarak ortak görüşümüzü beyan ettik. Bu konuda tam bir mutabakat halindeydik. Libya konusuna değindik. Libya'da da Libya halkına söz verilmesi, seçimleri Libya halkı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını beraberce çizdik.

Libya ve Filistin meseleleriyle ilgili önemli sonuçları beraberce belirlemiş olduk. Sahil bölgesi ve Afrika'yı tehdit eden terör yuvalarının kurutulmasıyla ilgili olarak ortak işbirliği yapabileceğimizden bahsettik. İnşallah bu operasyonu beraber yapabiliriz. Önemli olan çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. İki ülke arasında tam bir koordinasyon ve tamamlayıcılıkla birlikte inşallah önümüzdeki yıl yüksek düzeyli işbirliği konseyi bir araya geldiğinde çok daha iyi sonuçları görmüş olacağız. Teşekkür ederim."