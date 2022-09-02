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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı: Yarın Samsun'da olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TEKNOFEST paylaşımı: Yarın Samsunda olacağım
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

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