Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı: Yarın Samsun'da olacağım

Ekonomi

Bakan Nebati'den 'Borsa İstanbul' paylaşımı: Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BIST 100 endeksinin, günü yüzde 2,55 kazançla 3.222,74 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.228,88 puana taşıdığını bildirerek, "Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artış BIST'i yatırımcılar için cazip kılıyor." ifadesini kullandı.