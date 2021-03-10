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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan televizyon yayınlarında hassasiyet vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, bütün televizyon yayınlarında milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Kurul üyeleri, dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret eden Kurul üyeleri, televizyonda Türkçenin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele aldı.

Kurul üyeleri, yayın içerikleri hakkında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik hususları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etti.

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