Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: İnlerine girip gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/Pw2rVEzTs0 — Yeni Şafak (@yenisafak) June 2, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz. Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir.

'BATI'YA KENDİ MÜHRÜNÜ VURACAKSIN'

Dün Pakistan Başbakanı buradaydı ve kendisine bulunduğumuz yerden gösterdim, dedim gezmende fayda var ve bugün oraya gidip gezdiler. Gezdikleri zaman da buraya hayran kalıyorlar. Dünyada Millet Kütüphanesi'nin eşi benzeri neredeyse yok. Müslüman Türk'e bu yakışır, biz de bunu yapıyoruz. Örneğin ben bu proje için birçok mimar arkadaşımı "Dünyayı dolaşacaksınız, beğendiklerini alacaksınız ve sonra projelendirip milletin evini yapacağız" Sağolsun dünyayı dolaştılar. Mesele işte bu, bütün batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil ha, alacaksın ve ona da kendi mührünü vuracaksın.

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"RAMİ KIŞLASI'NI KÜTÜPHANEYE ÇEVİRİYORUZ"

İstanbul'da Rami Kışlamız vardı. Bu tarihi kışlamızı aynen burası gibi kütüphaneye çeviriyoruz. İnşallah orası da bu yıl sonu veya önümüzdeki yıl başı bitecek. Orada da yine öğrencilerimiz 24 saat rahatlıkla derslerini çalışacaklar. Kendilerine bu devlet ikramlarını yapacak. Sergi salonumuz kendi alanında ülkemizin en iyi etkinlik alanı. Bu eserlerden kim rahatsız olabilir ki? Tepki gösterenler aslında kendi ülkelerinin medeniyet mirasının zenginleşmesinden rahatsız oluyorlar. Biz ne yapıyorsak milletimiz için özellikle de gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün ödül töreninde bir arada olduğumuz Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması bu çabanın ürünlerinden bir tanesidir. İçinizden birileri uzaya gidecek mi? Gidecek. İnşallah birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşemiz, Ahmetimiz var. Bize düşen bunun altyapısını yapmak, yaptık.

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Ödüllerini takdim edeceğimiz gençlerimizin araştırma projeleri külliyenin sergi salonunda sergilendi. Burada ödüllerini vereceğimiz gençlerimizin her birini ve öğretmenlerini özellikle tebrik ediyorum. Biz sık sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz: Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz? Ben de "Gençlerle birlikte yürüyen insan yorulur mu?" diyorum. Enerjiyi sizden alıyorum, aldığım enerjiyi de bir yere vermem lazım. Nereye? Eserlere...

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin akıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları baş örtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere... Bunlar görünüşte 'mış' gibi yaparlar. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur. Gençler, Adnan Menderes'ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.

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TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Meşhur Boraltan Köprüsü'nde askerlerimiz düşmanın eline bırakılmış, askerlerimiz dönemin yönetimine "Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama teslim etmeyin" demişlerdir. Maalesef düşmana teslim ettiler, o zaman bizim mehmetlerimiz düşman tarafından şehit edildiler.

Teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz.

Şehitlerimiz var, evet. Ama şehitlerimizin 10, 15, 20 kat öldürülen teröristler var. Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri, bürokratları unutmadık.

Türkiye'de göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz vardı şimdi 207 üniversitemiz var. Gençlerimiz sadece eğitimlerine odaklanabilsin diye her türlü yatırımı yapıyoruz, yapacağız. Gençlerimizi araştırmaya ısındıracak her adımı atıyoruz. Bakü'deki festivalde gençlerimizin neler yapabildiğine şahit olduk. İnşallah bu sene Teknofest'i Samsun'da gerçekleştireceğiz.

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"YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARINI DA ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ"

Geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Siz tekstil kağıdı nedir bilir misiniz? Biz bunları abilerimizden satın alamazdık, vermezlerdi. Kırtasiyeci dükkanına gidersiniz, o kitabınız yok, 1 hafta sonraya size gün verirlerdi. Biz bunları yaşadık, dedik ki bu nesil bunları yaşamasın. Kitaplarınızı sıralarınızın üzerine koyalım ve eğitim-öğretim yılı başlarken yavrularımız kitaplarını sıralarının üzerinde görsünler. Bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Devam edecek miyiz? Evet, devam edeceğiz.

Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz.

Geleceğin teknolojilerine şimdiden hazırlanmanız için eğitim imkanı sağlanıyor. Atölyelerin sayısı şu anda 66'ya yükselmiş durumda. Yazılım, tüm sektörlerin odağında olmaya başladı. Adeta bir yazılımcı ordusu kuruyoruz. Konya, Kocaeli, Kayseri, Üsküdar, Elazığ ve Antalya'da 7 bilim merkezi faaliyet gösteriyor. Buralarda evlatlarımız bilimle buluşuyor. Sanayide ihtiyaç duyulan doktoralı insan kaynağı sayısını artırmak için teşvikler veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında birçok programla gençlerimizin yanında oluyoruz, olacağız.

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UZAY ÇALIŞMALARINI KÜÇÜMSEYEN MERAL AKŞENER'E YANIT

Sıra uzaya mı geldi diyorlar. Uzay çalışmalarımızı küçümsüyorlar. Bunların böyle işlere vizyonu yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamazlar.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar bırakın uzaya insan göndermeyi gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı.



Erdoğan, uzay vizyonu ile dalga geçenlere tepki göstererek, 'Bunlar İHA'larla da alay ediyorlardı. İHA'yı hatta SİHA'yı yaptık. Bunlar bırakın uzaya insan göndermeyi, gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz.' dedi.

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