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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kobani bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Kobani bitti, neyi yapamazsınız. Gereken tedbirlerin hepsini alıyoruz, aldık ve alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil, girmeye kalktıklarında boğulacakları bir yerdir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan terörle mücadele mesajı: Kobani bitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Batı'nın durumunun vahim olduğunu belirten Erdoğan önemli mesajlar verdi: "Yatıyorlar kalkıyorlar 'Erdoğan’ı deviririz' diyorlar. Biz bugün varız yarın yokuz. Herkes ne yaptığına baksın, ne yapacağına baksın. 2018’de ülkemiz ekonomik olarak yok etme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Akıl ve vicdan sahibi kimse iktisat bilimini kurallarıyla izah edemez.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kobani bitti
OYNAT 01:12
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kobani bitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Erdoğan, 'Kobani bitti, neyi yapamazsınız. Gereken tedbirlerin hepsini alıyoruz, aldık ve alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil, girmeye kalktıklarında boğulacakları bir yerdir' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: İktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tuttuk
OYNAT 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tuttuk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, ''Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır. Geçmişte sosyal barışı tehdit eden gerilimlerin yol açtığı sıkıntıları epeyce yaşamış bir ülkeyiz. Kuruluş amaçlarının dışına çıkarak ideolojik kavgaların bayraktarlığını yapan tarafların çekişmelerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Bunun için biz iktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tutarak tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar geliştirmeye ve uygulamaya özel önem verdik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek

'KENDİ MÜHİMMATINI ÜRETEN BİR TÜRKİYE VAR'

Avrupa’da raflar boş, bizim değil. Batı’nın terörle mücadelede durumu ortada. Türkiye ise bütün engelleri aşmış, terörü yerinde, Suriye’nin kuzeyinde bitiriyoruz. Kobani bitti, neyi yapamazsınız. Gereken tedbirlerin hepsini alıyoruz, aldık ve alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil, girmeye kalktıklarında boğulacakları bir yerdir. Türkiye savunma sanayisiyle geldiğimizde yüzde 20 idi, işimdi yüzde 80 oldu. Bugün artık bütün mühimmatını kendisi üreten bir Türkiye var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı saldırılara rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmıştır
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı saldırılara rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, ''Geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz asırlara bedel demokrasi ve kalkınma atılımları hayatın her alanı gibi ekonomide de tarihi dönüşümlere yol açmıştır. Türkiye'nin ekonominin tüm alanlarındaki ölçeği küresel rekabet gücünün bir ifadesi olarak fevkalade yükselmiş, büyümüştür. Makroekonomik göstergeleri, ülkemizin hangi alanlarda üç kat, beş kat, on kat büyüdüğünü sizler zaten yakından takip ediyorsunuz. Burada dikkat çekmek istediğim husus Türkiye'nin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı siyasi ve ekonomik engellemelere, tuzaklara, saldırılara rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Asıl hedeflerimize yönelmek için daha büyük atılımlar yapmaya hazırlandığımız bir dönemde ardı ardına yaşadığımız hadiselerin hepsinin de gerisinde ülkemizi belirli bir çizginin altında tutma niyeti vardır'' dedi.


TOGGa yoğun ilgi

TOGG'a yoğun ilgi

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