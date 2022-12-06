Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kobani bitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Kobani bitti, neyi yapamazsınız. Gereken tedbirlerin hepsini alıyoruz, aldık ve alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil, girmeye kalktıklarında boğulacakları bir yerdir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda Batı'nın durumunun vahim olduğunu belirten Erdoğan önemli mesajlar verdi: "Yatıyorlar kalkıyorlar 'Erdoğan’ı deviririz' diyorlar. Biz bugün varız yarın yokuz. Herkes ne yaptığına baksın, ne yapacağına baksın. 2018’de ülkemiz ekonomik olarak yok etme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Akıl ve vicdan sahibi kimse iktisat bilimini kurallarıyla izah edemez.
Avrupa’da raflar boş, bizim değil. Batı’nın terörle mücadelede durumu ortada. Türkiye ise bütün engelleri aşmış, terörü yerinde, Suriye’nin kuzeyinde bitiriyoruz. Kobani bitti, neyi yapamazsınız. Gereken tedbirlerin hepsini alıyoruz, aldık ve alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil, girmeye kalktıklarında boğulacakları bir yerdir. Türkiye savunma sanayisiyle geldiğimizde yüzde 20 idi, işimdi yüzde 80 oldu. Bugün artık bütün mühimmatını kendisi üreten bir Türkiye var.