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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ülkelere koronavirüsle ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantı sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dünya üzerindeki tüm ülkelerden koronavirüse karşı ortak mücadele etmeleri için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde, "Koronavirüs salgınının, insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği sancılı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar bu küresel sağlık kriziyle tüm ülkeler ortak mücadele yürütmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi: Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerde kendi kendimize yeter durumdayız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istemiş ve gereken 17 ülkeye yardım gönderilmiştir. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardı. Hastalığı 2-3 hafta içinde olabildiğince en az hasarla çıkacağız' dedi.


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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Sınav takvimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Mevcut durumda LGS sınavında bir erteleme durumu söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama takvimi ile ilgili açıklamaların da gündeme geleceğini belirten Bakan Selçuk, "Okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" dedi.
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