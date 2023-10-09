Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, dün yaşanan SİHA olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedefin imha edildiğine vurgu yapılarak "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.