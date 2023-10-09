Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyip,
"Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü.
" demişti.
Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı,
"ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu."
diyerek kendisiyle çelişmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'ye tepki gösterdi.
"Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacak"
"Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacak"
"Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır."
diye konuştu.
#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#SİHA
#Türkiye
#PKK
1 saat önce