|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki: Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan hava harekatları sırasında Türk ordusuna ait SİHA'yı savaş uçağıyla düşüren ABD'ye sert tepki gösterdi. "Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır." diye konuştu.

Hüseyin Berk
21:35 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlarda kullandığı bir SİHA'yı Suriye'de düşürdüklerini açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, yaşananlardan 'üzüntü' duyduklarını söyleyip,
"Türkiye, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerimizden, bu nedenle bu olay üzücü.
" demişti.
Skandala 'meşru müdafaa' kılıfı uyduran ABD kanadı,
"ABD askerleri yaralanmadı, Türkiye’nin kasıtlı olarak ABD askerlerini hedef aldığına dair bir belirti yoktu."
diyerek kendisiyle çelişmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'ye tepki gösterdi.



"Vakti geldiğinde gereği muhakkak yapılacak"

"Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir"
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır."
diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan SİHA açıklaması: Söz konusu hadise hedeflerin vurulmasını etkilemedi
Dışişleri Bakanlığı'ndan SİHA açıklaması: Söz konusu hadise hedeflerin vurulmasını etkilemedi

Dışişleri Bakanlığı, dün yaşanan SİHA olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedefin imha edildiğine vurgu yapılarak "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir. Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#SİHA
#Türkiye
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye Kasım ayının ilk yarısı itibariyle 5 bin lira ikramiye verilecek