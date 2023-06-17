|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu seçim mesajı: Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Seçim sonuçlarının Türkiye'nin istikbal yolculuğu açısından öneminin zamanla daha iyi idrak edileceğini belirten Erdoğan, "Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz." dedi. Paylaşımında Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

21:16 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu seçim mesajında bulundu.

Paylaşımında 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin hizmetlerle, eserlerle, müjdelerle dolu dolu geçireceği ilave bir beş yıl daha kazandığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye, sadece 21 yıllık değil asırlık kazanımlarını tehlikeye atacak büyük bir kuşatmayı da parçalamıştır." dedi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'nin istikbal yolculuğu açısından öneminin zamanla daha iyi idrak edileceğini belirten Erdoğan, "Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında muhalefete yönelik sert eleştirilerde de bulundu.

Muhalefetin 'milleti barıştırma' iddiasıyla yola çıktığını ancak seçim akşamı kavgalarının başladığını ve hiç durmadığını belirten Erdoğan, "Millete demokrasi vadedenlerin iş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl “diktatörleştikleri” anlaşıldı. 'Halil İbrahim sofrası' diye millete pazarladıkları masanın tam anlamıyla bir “kurtlar sofrası” olduğu ortaya çıktı. Milletimiz, iktidara gelebilmek uğruna terör örgütleriyle iş tutacak kadar muvazeneyi yitirmiş bir muhalefet pratiği görmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var"

Paylaşımında Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nda inşallah bunun da gerçekleşmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.




#Türkiye Yüzyılı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#Muhalefet
#Seçimler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorolojiden Samsun, Sinop ve Ordu için sağanak yağış uyarısı