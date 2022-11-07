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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Mimarı 85 milyondur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nın mimarının 85 milyon olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Hasta adam' olarak görülen milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, bugün de milletimizin ve insanlığın tarihine Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz. 'Yapamazsınız' diyen, umutsuzluk aşılayanlara özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ağrı Tutak'ta meydana gelen feci kazayla ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Otobüsün yanması sonucunda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Mimarı 85 milyondur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Köy yaşam merkezleri eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden biri olarak görüyorum.

Şimdi sıra Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye gelmiştir. Mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır.

'Hasta adam' olarak görülen milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, önümüzde çıkan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde atlattıysak, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz.

Yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Gazete köşelerinden umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz.

Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyar liradan aldık, 304 milyar liraya çıkardık. Eğitimde fırsat eşitliği sağladık.

Birileri faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarının okul gitmesini engellerken, biz bu engelleri kaldırdık.

'AİLEYİ KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Aile okulu projesi, aile kurumuna yönelik tehditlerin arttığı dönemde büyük nem arz ediyor. Bu sebeple aileyi korumayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

AĞRI'DA FECİ KAZA

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