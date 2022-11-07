Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Mimarı 85 milyondur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"nde konuşuyor. https://t.co/U8rAZx6pgB
#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"nde konuşuyor. https://t.co/U8rAZx6pgB— Yeni Şafak (@yenisafak) November 7, 2022
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
Köy yaşam merkezleri eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden biri olarak görüyorum.
Şimdi sıra Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye gelmiştir. Mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır.
'Hasta adam' olarak görülen milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, önümüzde çıkan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde atlattıysak, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz.
Yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Gazete köşelerinden umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz.
Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyar liradan aldık, 304 milyar liraya çıkardık. Eğitimde fırsat eşitliği sağladık.
Birileri faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarının okul gitmesini engellerken, biz bu engelleri kaldırdık.
'AİLEYİ KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Aile okulu projesi, aile kurumuna yönelik tehditlerin arttığı dönemde büyük nem arz ediyor. Bu sebeple aileyi korumayı sürdüreceğiz.
Önümüzdeki yıl sonuna kadar tüm köylerimizde bu merkezlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
AĞRI'DA FECİ KAZA
Otobüsün yanması sonucunda 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.