Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Mimarı 85 milyondur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2000 Köy Yaşam Merkezi'nin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı'nın mimarının 85 milyon olduğunu vurgulayan Erdoğan, "'Hasta adam' olarak görülen milleti nasıl ayağa kaldırdıysak, bugün de milletimizin ve insanlığın tarihine Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz. 'Yapamazsınız' diyen, umutsuzluk aşılayanlara özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ağrı Tutak'ta meydana gelen feci kazayla ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Otobüsün yanması sonucunda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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