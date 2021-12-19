Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki: Hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmetimi aldım, yetiştim. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin mili ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetimiz inşallah hayırlı hizmetlerini artırarak sürdürecek.

Yerli ve milli duruşuyla İlim Yayma Cemiyeti ülkemizde bu konuda öncülük eden kuruluşlardan biridir.

Eğitim-öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şarttır. İlme sırtımızı döndüğümüz dönemlerde medeniyetimiz irtifa kaybetti.

İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi, cemiyetimizin ve vakfın bu alanda sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Cemiyetimizin kurucularından destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

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Mazlum ve mağdurların gözlerinde beliren umut ışığı bizi ne kadar ferahlatıyorsa, çarpık düzenin pervasız saldırıları da o kadar canımızı yakıyor.

"SANCAĞI HİÇ YERE DÜŞÜRMEDİK"

İnsanlara zulmedenlerin evlerinin bir gün viran olması kaçınılmazdır. Coğrafyamızda Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla başlayan çok çarpıcı bir hikayemiz var. Anadolu'daki varlığımızı nice badirelere rağmen sürdürmeyi başardık. Çok bedel ödedik ancak sancağı hiç yere düşürmedik.

Türkiye küresel krizlere karşı bu derece dayanıklıysa gerisinde attığımız adımlar vardır. Ekonomimize kur ve faiz üzerinden kurulan kumpasları hatırlayın. FETÖ ihanet çetesinin 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar başlattığı tüm darbe girişimlerinde ekonomiyi kıskaca alma çabalarını hatırlayın. Terör örgütlerine başlattığımız operasyonları engellemek için başlatılan ekonomik kumpasları hatırlayın. Ekonomimize kur ve faiz üzerinden yapılan kumpasları hatırlayın.

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ÇOK NET FAİZ MESAJI

Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz.

Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür.

OYNAT 02:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Neymiş faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomideki son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TÜSİAD'A ÇOK SERT TEPKİ

Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz burada ne yapıyorsunuz önce buna bakın. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz.

Sizin cinsinizi cibilliyetinizi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Siz acaba bu hükümeti nasıl çökertiriz de sömüreceğimiz bir hükümeti nasıl iş başına getiririz diye düşünüyorsunuz.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki: Hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. TÜSİAD'a çok sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibiliyetinizi biliyoruz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Altı sıfırı çıkardığımız zaman bana karşı çıkanlar, Taksim Meydanında anırırım diyen köşe yazarları hala aynı şeyleri yazıyorlar. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan hükmü bizim için sıradan bir şey değildir.

Döviz kurundaki istikrarı piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız. Ekonomide bir tabir vardır dere kendi yatağında akar.

Pazartesi gününden itibaren finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil biz dimdik ayaktayız."

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GÜNDEM Operasyonda ikinci aşamaya geçtiler: TÜSİAD’dan itiraf gibi açıklama