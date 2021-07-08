Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rahmetli Menderes'ten beri kendi değerlerine saygılı herkesin yanında yer alan milletimiz bize de yeri geldiğinde canı pahasına sahip çıkmıştır.

Şartlar ne olursa olsun demokrasiyi işletme, ülkesine geleceğine sahip çıkma isteği olan milletimiz seçimleri muhasebe vesilesi olarak değerlendirmektedir. AK Parti'yi kurarken 'Bu parti milletin partisidir demiştik' girdiğimiz her seçimde sadece milletimize güvendik ve destek bekledik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/ojFvv7lfvT REKLAM July 8, 2021

Özellikle son 8 yıldır ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımın yaşadığı saldırı sürecinden milletimizden aldığımız güç sayesinde dimdik çıkmayı başardık. Ağaç diyerek çevre diyerek yola çıktılar. Biz oyunu gördük, kararlı bir duruş sergileyerek bu tuzağı bozduk. Ardından emniyet ve yargı içindeki 17-25 Aralık kumpasını boşa çıkardık.

AA

"YURT DIŞI ALTINLARIMIZI GETİRDİK"

15 Temmuz ülkemizin en büyük ihanet kalkışmasından biridir. Ülkemize diz çöktürme milletimizi pes ettirme gayretleri bu kutlu mücadelelere rağmen sona ermemiştir. Yeni hedef ekonomimizdir. Gece yarısı operasyonlarla kur üzerinden faizleri ve enflasyonları yükseltmek için defalarca atağa kalktılar. Aldığımız tedbirler uyguladığımız güçlü ekonomi politikaları sayesinde bunları en az hasarla atlattık. Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur. Yurt dışı altınlarımızı getirdik. Ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik.

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Salgın dönemi bize bu tuzakları kuranları kırılgan ekonomiye sahip olduklarını göstermiştir.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışı altınlarımızı getirdik ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur. Yurt dışı altınlarımızı getirdik. Ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM MÜSTERİH OLUN"

Milletimiz özellikle gençlerimize sesleniyorum. Müsterih olun. Hiçbir insanımız sahipsiz değildir. TC Devleti 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdır en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirmektedir.

Her konuyu kullananlar seçimler için muhalefete de açık çek vermiş gözüküyorlar. Muhalefetin arsızlaşan kin ve nefret kokan üslubu telaşlarını ele veriyor.

AA

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Neymiş gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söylüyordu. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun. Dünyayı dolaşacaksın neyle tarifeli uçakla mı? Otobüsle seyahat edersin. Sonra da ben muhasır medeniyetler seviyesine çıkacağım dersin. Sen bu kafayla daha çok gidersin.