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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UCM'nin tutuklama kararına destek: Netanyahu içim çember daralıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UCM'nin tutuklama kararına destek: Netanyahu içim çember daralıyor

Semih Bozkuş
19:0425/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Gazze'deki soykırıma değinen Erdoğan, İslam dünyasının İsrail'e karşı tek bilek olması için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti. Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar Türkiye'nin tüm gücüyle Filistinlilerin yanında olacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Netanyahu için çember daralıyor. UCM'nin Netanyahu ve Gallant için aldığı tutuklama emri kararını destekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan toplantı sona erdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünün gözümüzde büyüyen sorunları artık tarihe karıştı.

İslam dünyasının İsrail hükümetine karşı tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz.

Gazzeli mazlumlara karşı görevimizi yerine getirme gayretindeyiz.

Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız.

Türkiye; Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır.

Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza 'işbirlikçi' iftirası atanlar önce Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar.

Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanında olacağız.

Netanyahu için çember daralıyor.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant için aldığı tutuklama emri kararını destekliyoruz.

Komisyon basıp Gazi meclisin çatısı altında terör estirilmesine müsaade etmeyiz.

Muhalefetin hizmet gibi bir derdinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Vatandaşlarımıza hizmet veren her kurumun denetim ve teftişi konusunda gösterdiğimiz hassasiyet malumunuzdur.

Ancak son dönemde denetimde bir zafiyet olduğunda dair bir intiba oluşturulmaya çalışıldı.

#Kabine Toplantısı
#Beştepe
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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