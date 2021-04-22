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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan ülkesindeki çatışmalarda hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanının oğluna taziye telefonu
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ülkesindeki çatışmalarda hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı'nın oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ülkesinde çıkan çatışmalarda vurularak hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ülkesindeki çatışmalarda hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanının oğluna taziye telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

"Çad halkının yanında durmaya devam edeceğiz"

Merhum Itno'nun Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

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