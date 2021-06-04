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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yapacağı Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camii'nin sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğandan Uzun Mehmet Camii paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen ve temeli 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından atılan Zonguldak Uzun Mehmet Camii bugün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Zonguldak'ın yeni simgesi 'Uzun Mehmet Camii' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün ibadete açılıyor
GÜNDEM
Zonguldak'ın yeni simgesi 'Uzun Mehmet Camii' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Zonguldak Uzun Mehmet Camisi yer aldı.

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