Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii paylaşımı

Yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen ve temeli 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından atılan Zonguldak Uzun Mehmet Camii bugün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

GÜNDEM Zonguldak'ın yeni simgesi 'Uzun Mehmet Camii' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Zonguldak Uzun Mehmet Camisi yer aldı.