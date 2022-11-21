Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti
GÜNDEM
Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti
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