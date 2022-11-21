Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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