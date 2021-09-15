Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.
Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın görev süresi doldu.
Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devretti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Bozkır'ı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için Milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Bozkır'ın veda konuşması sonrasında ayakta alkışlandığı görüntülere de yer verdi.