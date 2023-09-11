Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Üç ay süren yaz tatilinin ardından 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynakları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ulaştırıldı. Öte yandan, bu yıl eğitimde birçok düzenleme getirildi. Peki, yeni eğitim öğretim yılında neler değişti?