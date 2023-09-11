Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erdoğan, mesajını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.
'Üstün başarılar diliyorum'
'Üstün başarılar diliyorum'
Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan mesajında,
"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum"
dedi.
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#okul
#eğitim
2 saat önce