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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
11:03 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.


Erdoğan, mesajını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.



'Üstün başarılar diliyorum'

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan mesajında,

"2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum"
dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#okul
#eğitim
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