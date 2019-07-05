Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni partiyle ilgili sorulara yanıt
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni partiyle ilgili sorulara yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni parti kurulmasına yönelik iddialara değinen Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlar yol arkadaşımızdır, diğerleri dava arkadaşı dışındadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni parti kurulmasına yönelik iddialara değinen Erdoğan, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlar yol arkadaşımızdır, diğerleri dava arkadaşı dışındadır. Biz yolumuza ne olursa olsun devam ederiz" dedi.

Farklı istikamete gidenleri dert etmiyoruz

Cumhurbaşkanı, "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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