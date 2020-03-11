Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni partilere gönderme: Kurulan her yeni oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

AK Parti 7.olağan kongre süreci olağan şekilde devam ediyor. Belde kongrelerimizi zaten tamamlamıştık. Şu ana kadar 181 ilçe kongremizi bitirdik. Cumhur ittifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Türkiye'de sırf AK Parti'ye ve şahsımıza düşmanlığı nedeniyle her meselede karşı tarafın safında yer alan bir kesim var.

CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştiriyor. Milli iradenin tecelli ettiği Meclis kürsüsünü sinsi ve kirli oyuna alet ediyorlar. Tek bir kare tek bir kelime üzerinden gerçek olmayan slogan üretenleri, üzüntüyle seyrediyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor. https://t.co/7RmJkDB2fT

— Yeni Şafak (@yenisafak) March 11, 2020

Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirme şerefi bu kadrolara aittir. Ülkemizde hala istikbalimiz için hayaller kurabilme ve bunu hayata geçirebilme kapasitesine sahip tek parti AK Parti'dir. Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olan kuşaklar günümüz Türkiyesi'nin anlamını biliyor.

Yeni partilere gönderme

Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor başka bir işe yaramıyor. Davası milleti olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur.

Her deprem haberi bize ülkemizin yüzleştiği potansiyel tehlikeyi hatırlatıyor. Kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veriyoruz, ülkenin her tarafında bina altyapısında radikal adımlar atmak zorundayız. Yatay mimari esasına göre dönüşüm yapmak için tüm tarafların fedakarlık yapması gerekiyor.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı koronavirüs önlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında korona virüsten korunmak tokalaşmayı kesip uzaktan selamlaşma yöntemine geçtiğini ifade etti. Grup toplantısı çıkışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşanların vücut ısısını ölçen termal kamera ile takip edildiği görüldü. BiP'te paylaş

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Bir yandan sınırlarımızı korurken diğer yandan illerimize ihtiyaçları olan hizmeti götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. En çok dikkat etmemiz gereken mesele hedeflerimizden kopmamak, odağımızı kaybetmemektir.

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Hiçbir iftirayı yalanı cevapsız bırakmayacağız. Karşımızdakiler gibi siyaseti bundan ibaret bir iş haline de getirmeyeceğiz. Dürüstlük bizim işimiz. En son Yalova meselesi. Hak yerini buldu. Yeni Belediye Başkanımız Mustafa Tutuk. Hizmet görmeyen Yalova'ya hizmet götüreceğiz.