Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni partilere gönderme: Kurulan her yeni oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı gösteriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni kurulan partilere gönderme yaptı. Erdoğan "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor başka bir işe yaramıyor. Davası milleti olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 11 Mart 2020, 14:33 Son Güncelleme: 11 Mart 2020, 15:02 Yeni Şafak