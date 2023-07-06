Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;





"14 Mayıs'ta toplam 323 milletvekilli ile ittifakımızı sandıktan birinci çıkaran milletimiz, cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 52.18 oranıyla gelecek beş sene boyunca bize verdi. Seçimlerin sadece partimiz için değil, Türkiye için çok aydınlık günlere vesile olacağına inanıyorum. Bize güvenen, bize inanan milyonların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Güçlü desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum.





Türkiye kritik bir seçim yaşadı. Masanın görünmez ortaklarıyla ve provokatörlerle mücadele ettik. Seçim döneminde rekor kıracak illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. Bayburt birinciliği yine kimseye kaptırmadı. Gümüşhane ikinci oldu. Ziyaretlerimize bu hafta sonu bismillah diyoruz.





Seçimlerle ilgili bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Türkiye gelecekteki sonuçları itibarıyla kritik bir seçim yaşadı. Masanın görünür görünmez ortaklarıyla birlikte küresel şer şebekeleriyle milletimizin birlik beraberliğine kasteden provokatörlerle mücadele ettik.





Seçmen iradesini manipüle etme çabaları hiç durmadı. Farklı seslere tahammülsüzlük had safhaya çıkarken siyasetçiler hedef alındı, linç alındı. Kaset kumpaslarıyla rakipler minder dışına itildi.





Utanç verici günler gördük. Siyasi tarihimize 'kara leke' olarak geçecek pek çok örnekle karşılaştık. Seçimi kazanmak için ahlak çizgilerini çiğnediler. Sadece 15 gün arayla 2 seçim kazanmadık. Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini biz kurtardık.





Milletimizin desteğiyle 14-28 Mayıs'ta sadece iki hafta arayla seçimi kazanmadık, Türk demokrasisinin namusunu ve şerefini de biz kurtardık. Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her bir vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. Biz de AK Parti olarak 17 seçim kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu muhteşem bir zaferdir. Bu tarihe altın harflerle yazılacak, siyasi literatürüne girecek eşsiz bir rekordur.





Sandıklara giderek iradesine sahip çıkan her bir vatandaşımızı demokrasi kahramanı olarak görüyoruz. Biz de AK Parti olarak 17 seçim kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu muhteşem bir zaferdir. Bu tarihe altın harflerle yazılacak, siyasi literatürüne girecek eşsiz bir rekordur. Ayrımcılık yapmadığınız için kardeşlik siyasetini yücelttiğiniz için her birinizi kutluyorum.





Herkes kendi penceresinden seçimleri enine, boyuna değerlendirecektir. Alınan not kadar nerede hata yaptığını görmek de sınavın bir parçasıdır. Geleceğe dair hedefi olan her siyasi parti sandık sonuçlarını çok iyi okur, analiz eder. Bunları yapmayan ise siyaset sahnesinden silinip gider. Çok partili siyaset hayatımızda bunun nice örneği vardır.





AK Parti olarak şu ana kadar girdiğimiz tüm seçimlere buradan baktık. Eksiklerimizi, kusurlarımızı, hatalarımızı tespit etmeye çalıştık. Asla zafer sarhoşluğumuza kapılmadık. Tevazuumuzu büyüttük. Başarılarımızla birlikte sorumluluğumuzun da arttığına inandık. Yer yüzünde böbürlenenlerden asla olmadık.





Anamızın ak sütü gibi helal olan tarihi başarımızı kutlarken öz eleştirimizi yapmaktan çekinmiyoruz. Tartışmasız zaferimize rağmen önceki seçimlere kıyasla partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız.





Kimi şehirlerde milletvekilliği ile Cumhurbaşkanlığı arasında çıkan oy uyuşmazlığını görüyoruz. Doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz, düzeltmenin yollarını arayacağız.





Kadrolarımızı takviye etmemiz, yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu da gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongremize işte bu anlayışla hazırlanıyoruz.





Yerel seçim mesajı

Adana'dan Antalya'ya Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla aynı hizmet kıtlığıyla karşılaşıyoruz. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe 'dur' diyeceğiz. Muhalefetin dağınık, kavgalı haline bakıp hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Bugün birbirlerine demediklerine bırakmayanlar yarın can ciğer kuzu sarması olmakta asla tereddüt etmezler. Masadan kalktı diye ittifak ortaklarına aşağılık hakaretlerde bulundular. Sonra hiçbir şey olmamış gibi yola devam ettiler.





Baba-oğul şimdi gırtlak gırtlağa. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok. Bugün 'değişim' diye Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler şimdi 'Yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar.





CHP Genel Başkanı bebek katilini öven gazeteci kılıklı terör sevicileri savunuyor.





14 Mayıs'ın üzerinde 53 gün, 28 Mayıs'ın üzerinden ise 39 gün geçti. Ama bu zat Kandil ve Pensilvanya'ya hangi sözleri verdiğini açıklamadı.





13 yıla sığdırdığı 12 seçim bozgununa rağmen ne milletten ne de kendi seçmeninden bir kez olsun özür dilemedi.





Memur zammı açıklaması

Meydanlarda söz verdiğimiz üzere en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Enflasyon farkı dahil seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Ortalama memur maaşını 25 bin 15 liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.





Emekliye müjde

Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepisini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselsini çözüme kavuşturduk. 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik.





Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.







