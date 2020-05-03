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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanelerinin içerisinden ilk görüntüleri paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi. Yapımı tamamlanan bazı odalar ve koridorları ilk kez görüntülendi.

Haber Merkezi Diğer İHA
Pandemi hastanelerinin içi ilk kez görüntülendi.
Pandemi hastanelerinin içi ilk kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

İnşaatında sona doğru gelinen Atatürk Havalimanı'ndaki hastane havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.
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Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Hastane yapımında sona doğru gelinirken, kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi.
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Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlanırken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü.
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Öte yandan hastanenin ofis malzemeleri de depolara taşındığı öğrenilirken, kaba inşaatın bitimiyle malzemelerin hastane içerisine yerleştirileceği öğrenildi.
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Hastanenin yapım çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi.
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İnşaatında sona doğru gelinen Atatürk Havalimanı'ndaki hastane havadan görüntülendi
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen bin yataklı salgın hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı. Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlandığı görülürken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü. Hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.


Sayısız işçi çalışıyor

Sayısız işçi ve iş makinesinin çalıştığı alanda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilirken bir kısmının çatıları ise tamamlandı.Hastanenin yapımı tamamlanan bazı odaları ve koridorlarının görüntüsü ise ortaya çıktı.

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