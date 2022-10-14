Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.

Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnumuza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık.



Teşekkürler Zeytinburnu... 🇹🇷 pic.twitter.com/WYxIdQ97Px — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 14, 2022