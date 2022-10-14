Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Zeytinburnuna teşekkür paylaşımı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Zeytinburnuna teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal 12 belediyen var sen ne yaptın?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal 12 belediyen var sen ne yaptın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni gezdi
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışın ardından Zeytinburnu Millet Bahçesi'ni gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.


Ödemeler bugün başlıyor

Ödemeler bugün başlıyor

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.
Uçuş öncesi büyük panik

Uçuş öncesi büyük panik

IPhone'un özelliği yüzünden İstanbul-Bodrum seferi iptal edildi.
AFAD: Patlama trafo kaynaklı

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

​Yerleşene ev ve para veriyorlar.

TMSF Koza Altın davasını kazandı.

​Kimse ne olduğuna anlam veremedi.

​Putin: Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmasında kilit rolde.

​Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.