Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti Muhammed bin Zayed'in sağlık durumu nedeniyle ertelendi: Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletti

İletişim Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Zayed'in yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken, geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ziyaretlerini Muhammed bin Zayed'in rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini söyledi" denildi.