Gündem Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğanın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor İşte kulislerdeki tahminler
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı müjde ne?

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor: İşte kulislerdeki tahminler

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Günlerdir sosyal medya ve yazışma gruplarının gündeminde olan "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu bugün cevabını buluyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken, kulislerde birçok tahmin yürütülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi bugün açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti'nin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl Kongrelerinde Türkiye'yi heyecanlandıran bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ısrarla izleme tavsiyesinde bulunarak “Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim” sözlerinin ardından gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde vereceğim haberi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek: Çarşamba günü güzellikler duyuracağım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek: Çarşamba günü güzellikler duyuracağım

Cumhurbaşkanlığından, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular...


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parçalanan kendileri oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parçalanan kendileri oldu

AŞI

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORMLAR

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklayacağı da konuşuluyor.

TESLA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye’nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

ALTIN MADENİ-YENİ DOĞALGAZ REZERVİ

Kulislerde, Erdoğan’ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz’de yeni doğalgaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor.

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