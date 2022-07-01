Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın Bursa ziyaretinde bu yollar trafiğe kapatılacak
BURSA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde bu yollar trafiğe kapatılacak

Bursa’da 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının Bursa ziyaretinden dolayı Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde bu yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da yarın bu yollar kapatılacak.

Yapılan açıklamada, ”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Temmuz Cumartesi günü ilimize yapacağı ziyaretleri ve Osmangazi İlçesi Meydancık - Gökdere Meydanındaki açık hava mitingi ile ilgili; 1 Temmuz Cuma günü Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkış istikametleri araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak Kurtuluş Caddesi gidiş-geliş olarak çalıştırılacaktır. 2 Temmuz Cumartesi günü Meydancık kavşağından Gökdere iniş ve çıkış istikametleri ile bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak, miting bitimi sonrası trafiğe açılacaktır.

Sayın misafirin geçişleri esnasında bazı güzergâhlar kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceği, bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılarına riayet etmesi gerekmektedir. Sürücülerin ziyaret ve miting süresince, Ankara yolu, İzmir yolu, Mudanya yolu, Yakın Doğu Çevre Yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, Yeşil türbe istikameti, Namazgâh Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik Caddesi, İncirli Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Altıparmak Caddesi, Beyazıt Caddesi ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanmaları, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir” diye bilgilendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenecek

Doğal gazda temmuz tarifesi sabit kaldı
EKONOMİ
Doğal gazda temmuz tarifesi sabit kaldı

Şile Deniz Feneri 163 yıldır Boğaz'ın gözcüsü
GÜNDEM
Şile Deniz Feneri 163 yıldır Boğaz'ın gözcüsü
Bir ağaçtan 30 bin ağaca

Bir ağaçtan 30 bin ağaca

38 yılda köyün çehresini değiştirdi.
Denizlide ortaya çıktı

Denizli'de ortaya çıktı

60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan yardım isteyen vatandaşa cevap: Valiliğe iletin

​Karar komisyondan geçti.

​Meteoroloji 'kuvvetli yağışlar bitiyor' diyerek uyardı.

​Nükleer enerji ve uzay alanında sınıf atlayacağız.

Oran belli oldu: Yarından itibaren pompaya yansıyacak.

​“Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik zafer."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.