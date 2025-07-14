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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Sultanbeyli'den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Sultanbeyli'den destek

14:4914/07/2025, Monday
DHA
IHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak asma çağrısına Sultanbeyli'den güçlü destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak asma çağrısına Sultanbeyli'den güçlü destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu "Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı" çağrısı Sultanbeyli'de yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır' çağrısına Sultanbeyli’den destek geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak asma çağrısına Sultanbeyli'den destek


Sultanbeyli Belediyesi tarafından ilçe esnafı ve vatandaşlara iş yerleri ve evlerine asmaları için Türk bayrakları dağıtıldı. Ayrıca ilçe meydanına ve belediye binasına dev Türk bayrakları asıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" çağrısı yaparak vatandaşları evlerine bayrak asmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı Sultanbeyli'de yanıt buldu. Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçede evlerine ve iş yerlerine asmaları için vatandaşlara Türk bayrakları dağıttı. Türk bayraklarını alan esnaf, dükkanlarının camlarına bayrakları astı. Belediye ekipleri, ayrıca ilçe meydanını ve belediye binasını dev Türk bayrakları ve yüzlerce küçük Türk bayrağı ile donattı.



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