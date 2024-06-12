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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ziyareti dünya basınında: Siyasi yumuşamada bir adım daha atıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesi dünya basınına yansıdı.

12:33 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezini ziyaret etti.

Almanya merkezli Aussiedlerbote medya organı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘değişiklik yapmaya hazır olduğunun sinyalini verdiğini' belirterek “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezini ziyaret etti. Söz konusu bu ziyaret sırasında mayıs ayında ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiği CHP lideri Özgür Özel ile görüştü” dedi.

Euronews: Siyasi yumuşamada bir adım daha atıldı

Avrupa ağırlıklı yayın yapan medya organı Euronews "Erdoğan'dan CHP Genel Merkezi'ne 18 yıl sonra ziyaret: Neler konuşuldu?” başlığıyla görüşmeyi manşetine taşıdı. Haberde “Muhalefet liderlerinin, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri ile başlayan siyasi yumuşamada bir adım daha atıldı" denildi.

Bulgaristan Haber Ajansı BTA ise "Salı günkü toplantı aslında Erdoğan'ın Özel'in geçen ay kendisine gerçekleştirdiği, yapıcı ve verimli bir atmosferde geçen ziyarete bir iade ziyareti niteliğinde" ifadeleriyle haber verdi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#CHP
#AK Parti
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