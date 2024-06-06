Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyaretinin tarihi netleşti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.