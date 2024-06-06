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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyaretinin tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11 Haziran Salı günü saat 16'da CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.

Lokman Özdemir
13:04 - 6/06/2024 الخميس
Güncelleme: 13:19 - 6/06/2024 الخميس
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ve CHP Genel Başkanı
Özgür Özel'
in ikinci görüşmesinin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
11 Haziran Salı günü saat 16'da
CHP Genel Merkezi'ne iadeiziyarette bulunacak.

İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel arasındaki ilk görüşme 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#CHP
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