Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyaretinin tarihi netleşti

İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özgür Özel arasındaki ilk görüşme 2 Mayıs tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmeye dair, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.