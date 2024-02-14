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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dubai'deki sözleri dünya basınında: Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası Filistin devleti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki konuşması, uluslararası medyada geniş bir yankı uyandırdı. Erdoğan'ın terör devleti İsrail'e yönelik mesajları birçok gazetenin manşetinde önemli bir yer buldu. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin devletinin Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası olduğuna yönelik sözlerine dikkat çekildi.

11:03 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:15 - 14/02/2024 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında İsrail'e yönelik net bir mesaj vererek, "İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı, dünya basınında geniş bir şekilde yer buldu. Birçok gazete, Cumhurbaşkanı'nın Filistin'e ve barışa yönelik vurgularını manşetlerine taşıdı.


Yunan basını: Türkiye görev almaya hazır


Yunan ERT 'Erdoğan: Türkiye, Filistin davasında garantör ülke olarak görev almaya hazır' manşetini attı.


Haberde 'Dubai'deki Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde (WGS) konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Filistin meselesinde sorumluluk almaya hazır olduğunu tekrarladı' denildi.



'Türkiye cumhurbaşkanı İsrail'i onlarca yıldır işgal, gasp ve yıkım politikasından vazgeçmemekle suçladı' diyen ERT haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.


Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi' dedi.





Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran haber platformu haberinde Erdoğan'ın 'Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki yerleşimlerin ayakta kalmasıdır. İsrail bölgede kalıcı bir barış istiyorsa nükleer silahların yayılmasına ilişkin vizyonun kesin olarak durdurulması gerekiyor. 1967 sınırları içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devleti tanınmalıdır' sözlerine yer verdi.


CNN Yunanistan 'Erdoğan: Türkiye, Filistin meselesinde garantör ülke olarak görev almaya hazır' başlıklı haberinde Erdoğan'ın zirve kapsamında pek çok dünya lideri ile görüştüğünü yazdı.


Al Arabiya 'Erdoğan: Filistin devleti Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.


Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizine geçici bir çözüm olamayacağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleştiğini söyledi.'



Gulf Today: Erdoğan İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti


Gulf Today 'Erdoğan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İsrail'in bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti' dedi.


Ethnos
'Erdoğan, Gazze konusunda bir kez daha Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu'
dedi.


Zawya'nın manşeti 'Erdoğan: İsrail barış istiyorsa Filistinlilerin devlet kurma hakkını tanımalı' oldu.


Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in barış istiyorsa yerleşim faaliyetlerini durdurması ve Filistinlilerin Filistin devleti kurma hakkını tanıması gerektiğini belirterek, bu olmadan güvenlikten veya barıştan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi' ifadelerine yer verildi.

Naftemporiki 'Erdoğan İsrail'e yayılmacı hayallerden vazgeçmesi ve 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin varlığını tanıması çağrısında bulundu' dedi.

Khaleej Times 'Türkiye cumhurbaşkanı dünya liderlerine Filistin meselesini halının altına süpürmeyin dedi' manşetini attı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Gazze
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