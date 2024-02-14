Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dubai'deki sözleri dünya basınında: Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası Filistin devleti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı, dünya basınında geniş bir şekilde yer buldu. Birçok gazete, Cumhurbaşkanı'nın Filistin'e ve barışa yönelik vurgularını manşetlerine taşıdı.
Yunan basını: Türkiye görev almaya hazır
Yunan ERT 'Erdoğan: Türkiye, Filistin davasında garantör ülke olarak görev almaya hazır' manşetini attı.
Haberde 'Dubai'deki Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde (WGS) konuşan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Filistin meselesinde sorumluluk almaya hazır olduğunu tekrarladı' denildi.
'Türkiye cumhurbaşkanı İsrail'i onlarca yıldır işgal, gasp ve yıkım politikasından vazgeçmemekle suçladı' diyen ERT haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.
Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze'ye yönelik savaşını durdurmasını söyledi' dedi.
Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran haber platformu haberinde Erdoğan'ın 'Bugünkü krizin kaynağı Filistin topraklarındaki yerleşimlerin ayakta kalmasıdır. İsrail bölgede kalıcı bir barış istiyorsa nükleer silahların yayılmasına ilişkin vizyonun kesin olarak durdurulması gerekiyor. 1967 sınırları içerisinde özgür ve bağımsız bir Filistin devleti tanınmalıdır' sözlerine yer verdi.
Al Arabiya 'Erdoğan: Filistin devleti Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
'Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizine geçici bir çözüm olamayacağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleştiğini söyledi.'
Gulf Today: Erdoğan İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti
Gulf Today 'Erdoğan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İsrail'in bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti' dedi.
Zawya'nın manşeti 'Erdoğan: İsrail barış istiyorsa Filistinlilerin devlet kurma hakkını tanımalı' oldu.