Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dubai'deki sözleri dünya basınında: Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası Filistin devleti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında İsrail'e yönelik net bir mesaj vererek, "İsrail, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Barış için garantörlüğe hazırız." ifadelerini kullandı.