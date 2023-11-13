Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım Salı günü AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti.
8 Kasım Çarşamba günü Özbekistan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
9 Kasım Perşembe günü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı zirvesine katılan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Erdoğan, 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesine katıldı.
12 Kasım Pazar günü ise Erdoğan, Arnavutköy'de yapımı tamamlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Açılış Töreni'ne katıldı.