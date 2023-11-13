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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6-12 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:09 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım Salı günü AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti.

8 Kasım Çarşamba günü Özbekistan'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

9 Kasım Perşembe günü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı zirvesine katılan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Erdoğan, 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Cumartesi günü Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad dönüşü önemli mesajlar: Avrupa Birliği’nin tuzağına kesinlikle düşmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Riyad dönüşü önemli mesajlar: Avrupa Birliği’nin tuzağına kesinlikle düşmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen olağanüstü toplantı dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2023 raporuna tepki gösteren Erdoğan "Her meselede malum Avrupa Birliği'nin, bir defa Türkiye'ye bakışı ne yazık ki ters. Burada da yine o tersliği görüyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin bu tuzağına kesinlikle Türkiye olarak düşmeyiz, düşemeyiz. Avrupa Birliği, İsrail'in katliamında insanlık onurunu acaba görebildi mi, buna saygısı oldu mu? Bunları bizim tersten Avrupa Birliği'ne sormamız lazım" ifadelerini kullandı. Gazze’de terör devleti İsrail’in soykırımına destek veren ABD, İngiltere ve Fransa’ya isim vermeden yüklenen Erdoğan, "Bölgemiz on binlerce kilometre öteden gelerek burada güç devşirmek isteyen ülkelerden bir an önce kurtulmalı. Bu savaş, hilal-haçlı savaşına dönmeyecek. Çünkü bu savaş iyi ile kötünün, yalan ile hakikatin, mazlum ile zalimin, hak ile batılın savaşı haline gelmiştir." dedi.

12 Kasım Pazar günü ise Erdoğan, Arnavutköy'de yapımı tamamlanan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Açılış Töreni'ne katıldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Özbekistan
2 gün önce
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