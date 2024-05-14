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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas mesajı dünyada böyle yankılandı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i Ankara'da kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Hamas mesajı uluslararası basında yankılandı. Birçok gazete Erdoğan'ın Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımlamasını manşetlere taşıdı.

Seren Som
09:45 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Miçotakis Hamas için 'terör örgütü' derken, Erdoğan birden fazla kez buna katılmadığını söyledi, Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımladı. Hürriyet'in derlediği habere göre, Ankara'daki zirve ve Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında geniş yer buldu. İşte o haberler...


ABD merkezli
Bloomberg
'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'a verdiği desteğin altını çizdi' dedi. İngiliz Telegraph haberinde şu ifadeye yer verdi:

"Türkiye cumhurbaşkanı Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi."

İsrail basını: Erdoğan Hamas'ı savunuyor

İsrail merkezli
Jerusalem Post
'Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor' dedi.
Times of Israel
Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çekti. Haberde 'Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi' ifadesine yer verildi.


'Erdoğan Hamas'ın direniş hareketi olduğunu yineledi'

Suudi haber platformu
Al Arabiya
da Erdoğan'ın Hamas mesajını öne çıkardı: 'Erdoğan Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki tutumunu yineledi.'
'Erdoğan NATO Müttefikini Hamas'tan Dolayı Eleştiriyor' başlığını atan
Hindustan Times
, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı açıkça desteklerken bir yandan da NATO üyesi bir lideri eleştirdi' dedi.

Euronews
'Liderler Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini çözmek için bir araya geldi' başlıklı haberinde 'Yunanistan ve Türkiye liderleri, onlarca yıllık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çabalarının altını çizmeyi amaçlayan görüşmeler için Pazartesi günü bir araya geldi, ancak aynı zamanda İsrail-Hamas savaşıyla ilgili derin görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı' dedi.

Katar merkezli
Al Jazeera
Ankara'daki zirveyi 'Türk lider Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü, ilişkilerde 'çözülemeyen bir sorun' görmüyor' manşeti ile okurlarına duyurdu.

Voice of America
'nın manşeti 'Bölgesel rakipler ilişkileri iyileştirmeye çalışırken Yunanistan başbakanı Türkiye'de' oldu.

Çin merkezli
Xinhua
'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ilişkilerdeki olumlu ivmenin sürdürüldüğünü vurguladı' başlıklı haberinde 'Türkiye cumhurbaşkanı, iki tarafın Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki sorunları ele alarak yapıcı bir diyalog yürüttüğünü ve ikili ticaret hacminin 10 milyar ABD doları olarak hedeflenmesi konusunda mutabakata vardığını söyledi' ifadesine yer verdi.

Asharq al Awsat
'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, Filistinli grup Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etme hamlesinin ardından ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e Gazze'de ateşkesi kabul etmesi yönünde baskı yapmak için yeterince çaba göstermediğini söyledi' dedi.

Yunan basını: Liderler diyalog masasında kalmak istiyor

Proto Thema
zirve ile ilgili 'Dün öğleden sonra Ankara'da Yunan ve Türk yetkililer arasında bolca gülümseme yaşandı. Bu karmaşık ikili ilişkinin zorlukları ve engelleri birdenbire ve sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil, ancak iki ülkenin bir yıldan fazla bir süredir bilinçli olarak mümkün olduğunca gerilimi düşürme ve iş birliği yolunu seçmiş olduğu görülüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Kathimerini
Miçotakis'in mesajını öne çıkardı. Haberde 'Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Ankara ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlatarak misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti' denildi.

In.gr
'İki lider, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin sonuçlarını gözden geçirdi ve o tarihten bu yana Siyasi Diyalog'un temel direkleri olan Pozitif Gündem temelinde yapılan toplantılarda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi' dedi.

CNN Yunanistan
zirvenin Washington’da memnuniyetle karşılandığını yazdı. Haberde 'Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından, ABD'nin Ege'de sükunetin korunmasını ve anlaşmazlıkların Uluslararası Hukuka uygun olarak çözülmesini teşvik ettiğini belirtti' denildi.

Ethnos
iki liderin görüşmeye devam etme kararlılığına vurgu yaptı ve fikir ayrılıklarına rağmen Kyriakos Mitsotakis ve Recep Tayyip Erdoğan diyalog masasında kalmamızı istediklerini gösterdiler ve bir sonraki randevularını şimdiden aldılar' dedi.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Kiriakos Miçotakis
#Yunanistan
#Hamas
#İsrail
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