Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas mesajı dünyada böyle yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Miçotakis Hamas için 'terör örgütü' derken, Erdoğan birden fazla kez buna katılmadığını söyledi, Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımladı. Hürriyet'in derlediği habere göre, Ankara'daki zirve ve Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında geniş yer buldu. İşte o haberler...
"Türkiye cumhurbaşkanı Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi."