Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas mesajı dünyada böyle yankılandı: Ankara geri adım atmıyor

Proto Thema

zirve ile ilgili 'Dün öğleden sonra Ankara'da Yunan ve Türk yetkililer arasında bolca gülümseme yaşandı. Bu karmaşık ikili ilişkinin zorlukları ve engelleri birdenbire ve sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil, ancak iki ülkenin bir yıldan fazla bir süredir bilinçli olarak mümkün olduğunca gerilimi düşürme ve iş birliği yolunu seçmiş olduğu görülüyor' değerlendirmesinde bulundu.