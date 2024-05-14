Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas mesajı dünyada böyle yankılandı: Ankara geri adım atmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Miçotakis Hamas için 'terör örgütü' derken, Erdoğan birden fazla kez buna katılmadığını söyledi, Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımladı. Hürriyet'in derlediği habere göre, Ankara'daki zirve ve Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında geniş yer buldu. İşte o haberler...
"Türkiye cumhurbaşkanı Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi."
İsrail basını: Erdoğan Hamas'ı savunuyor
'Ankara geri adım atmıyor'
Times of Israel, Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çekti. Türkiye'nin bu konuda net bir tavrı olduğuna dikkat çeken gazete, Ankara'nın Hamas konusunda geri adım atmadığına vurgu yaptı. Haberde "Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi" ifadesine yer verildi.