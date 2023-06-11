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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurtdışı ziyareti KKTC ve Azerbaycan’a düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemin ilk yurt dışı ziyaretini yavru vatan Kıbrıs ve kardeş ülke Azerbaycan’a düzenleyecek. Erdoğan resmi programı kapsamında yarın KKTC’yi 13 Haziran’da da Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

16:15 . 11/06/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini yarın KKTC’ye ve 13 Haziran’da da Azerbaycan’a yapacak.


KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Tatar’la ortak basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerde, Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması planlanıyor.


Erdoğan, 13 Haziran Salı günü yapacağı Azerbaycan ziyareti kapsamında da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. İkili ilişkilerin ve iki ülke işbirliği alanlarının geliştirilmesi için atılacak adımların masada olacağı Erdoğan-Aliyev buluşmasında, iki lider bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#KKTC
#Azerbaycan
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