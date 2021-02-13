Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Çok sayıda bakanlık ve kurumda atama Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 08:21 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 08:25 AA