Gündem Erdoğanın KKTC mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC mesajı

Erdoğan'ın KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gönderdiği kutlama mesajında "Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler karşılarında Türkiye'nin ve KKTC'nin kararlılığını bulacaklar" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yılı nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Türkiye, Barış Harekatı’nı, Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir.

Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün de görmektedir.Türk ordusunun, Kıbrıs Türkü’nün canı ve güvenliği söz konusu olduğunda, 45 yıl önce attığı adımı gerekmesi halinde yine atmakta tereddüt etmeyeceğinden kimse şüphe duymamalıdır.

Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır.

Kıbrıs Türkünün Türk milletinin ayrılmaz parçası olduğu gerçeğini değiştirme hayali kuranlar, beyhude çabaladıklarını er geç fark edecek.

Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacak."

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
DÜNYA
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
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karşılarında bulurlar!

Barış Harekatı'nın 45. yılında Erdoğan'dan net mesaj.
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