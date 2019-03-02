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ARTVİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden polis minibüsü kaza yaptı

Artvin'in Borçka ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 5 polis yaralandı. Polislerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna eşlik ettiği ve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Hastaneye kaldırılan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Artvin'in Borçka ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna eşlik eden özel harekat polislerini taşıyan minibüs, dönüş yolunda TIR'la çarpıştı. Kazada, 5 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cankurtaran Tüneli çıkışında meydana geldi. Artvin mitingi sonrası karayolu ile Arhavi ilçesine geçen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda görevli özel harekat polislerini taşıyan 08 DH 542 plakalı minibüs, dönüş yolunda karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 06 HD 0117 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, 5 polis memuru yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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